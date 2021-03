Úvod, jadro a záver : ako to vlastne s tým mojím cestovaním vnímam

Svojho času, keď som bol mladší a tým pádom plnší síl, mal neuveriteľné množstvo voľného času a môj malý syn Luky ešte nebol na svete, moja túžba po cestovaní a turistikovaní bola niekde vo mne tak skrytá, že ani neexistovala.

Dovtedy, kým teda neprišiel pamätný zlom v živote muža a to dosiahnutie míľnikového veku - 30 rokov, som jednoducho mal priority inde. Zmenilo sa vtedy vo mne viacero vecí, aj život nabral iný smer a zrazu, z ničoho - nič, vo mne skrsol plán, myšlienka, že by ma celkom bavilo robiť turistiku. To bolo niekedy v decembri 2015 a v marci som už šiel na prvý výletík.

Kežmarská Biela voda

Zvláštnou otázkou je aj to, čo si ja pod pojmom turistika predstavujem. Alebo kto to vlastne nejaký "cestovateľ" je. Začal som sa zaoberať systémom, podľa ktorého budem miesta vyhľadávať, plánovať cesty a čo bude cieľom výletu. Turistika totiž podľa mňa (a určite nebudem v tomto sám), nie je len o zdolávaní tých čo možno najvyšších kopcov. Turistickým cieľom je pre mňa tak ako aj najvyšší vrch najbližšieho pohoria aj zaujímavý kostol vo vedľajšej dedine. Turistikou je pre mňa takisto prehliadka úžasného mesta alebo návšteva pre mňa zaujímavého múzea. Vnímam to ako cestu za určitým cieľom, kedy je potrebné prekonať za ním nejakú vzdialenosť, vybrať si ho zo zoznamu veľkého množstva možností a mať z toho celého plnohodnotný zážitok.

Jezerské jazero

A tak som si teda vybral niekoľko všeobecných kategórií, ktoré sú pre mňa jednoznačne zaujímavé (aj keď sa postupom času trochu menili) a šiel si za tým. Začal som úplne v malom - mestom a okolím mesta kde žijem. Aby som to trochu ozrejmil - asi som trochu "autista" alebo mám Monkovu chorobu. Potrebujem mať vo všetkom systém a vytvoril som si jeden aj tu. A môj systém chápem iba ja. V snahe nevynechať ani jeden pre mňa zaujímavý cieľ, som si začal vytvárať zoznamy oblastí, podľa ktorých vyrážam na výpravy. V skratke : rozdelil som si ciele na kvázi oblasti, z ktorých centier vyrážam akoby "kruhovým azimutom" ďalej. A ak budú okolnosti priaznivé, bude dostatok času, budú aj peniaze, tak sa môj "kruh" bude rozširovať ďalej do celého sveta. Uvidíme, kam ma nakoniec nohy ešte zanesú. Okrem môjho "debilného" systému ale navštevujem aj miesta, kedy je tzv. príležitosť ísť. Preto niekedy vynechávam zoznam a letím na miesto, ktoré by som mal na pláne niekedy inokedy. Keď je príležitosť, treba ju využiť. Ku výletíkom rád pridám aj výjazdy na bicykel, aj tie by som teda chcel raz za čas nejako písomne spracovať.

Sokolica v Pieninách

Pre formu blogu som sa rozhodol po tom, ako sa prestali ozývať posmešné hlasy z môjho okolia, že navštevujem miesta, ktoré mám hneď za rohom alebo či robím reklamu svojmu mestu a takisto potom, ako mi to odporučili niektorí mne blízki ľudia. Doteraz som všetko uverejňoval len na svojom účte na Facebooku a k tomuto dátumu som uskutočnil celkom 47 výletov a 18 cyklotúr (pracovné cesty do toho ani nerátam, lebo vtedy tam nie je tá pravá atmosféra a dostatočný čas, ktorý k tomu potrebujem). Nemám v pláne sa k nim tuto už vracať, maximálne vo forme spomienok v súvislosti s daným článkom.

Cestou na Gerlach

Budem teda naozaj veľmi rád, ak by sa moje publikum rozšírilo, ak by si o mojej ceste krajinou prečítal nejaký ďalší, nový človek, čo i len jeden. Ktorý by mi na to dal spätnú väzbu, prípadne by som ho nejako inšpiroval. Len o to mi ide. Začnem týmto dátumom, 18. decembra 2020.

Svet je síce malý, ale zároveň veľký. Dúfam, že z neho uvidím čo možno najviac. Ja vytrvám.